Турция вводит локдаун из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом

С пятницы, 23 апреля, по понедельник, 26 апреля, в Турции из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом вводят локдаун. В эти дни в стране будет действовать круглосуточный комендантский час, сообщили в МВД.

«На этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», - сказано в сообщении.

Во время действия круглосуточного комендантского часа жителям нельзя будет покидать дома, в том числе и для того, чтобы посетить врача. Исключение - поход в продуктовый магазин или в аптеку. Это можно сделать в период с 10 до 17 часов.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции продолжает бить рекорды. За последние сутки в стране заразились более 63 тысяч человек. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.