Передававший Украине сведения о Черноморском флоте россиянин арестован на два месяца

Задержанного в Севастополе россиянина, который, как сообщили в ФСБ РФ, в пользу Украины шпионил за Черноморским флотом, арестовали на два месяца.

«Ленинский районный суд города Севастополя избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы крымского управления ФСБ.

Ранее стало известно о задержании гражданина РФ, который передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения о деятельности Черноморского флота. Как сообщалось, утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности России.

Против россиянина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Как уточнили в ведомстве, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.