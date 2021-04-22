В МИД РФ сравнили действия Чехии с произведениями Кафки

Действия и заявления Чехии в отношении России по своей нелогичности и абсурдности сравнимы с произведениями Франца Кафки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки "Процесс"», - сказала она.

По ее словам, «ничего не находится логичного и разумного» в этих действиях, если говорить о национальных интересах этой страны, о практике, задачах и целях выстраивания отношений двух стран.

Дипломатический скандал между РФ и Чехией разгорелся на прошлой неделе. Премьер-министр республики Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетиц в 2014 году. В результате из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ. В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.