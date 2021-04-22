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Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке

Анна Назайкина
10:40 22.04.2021
Как заявили ученые, вызволять животных не нужно, так как любая операция может навредить экосистеме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Чукотке решают, что делать с белухами, которые не могут выбраться из ловушки. 20 китов попали в ледовый плен в одной из бухт национального парка «Берингия».

От большой воды их отделяют 40 километров. Преодолеть его самостоятельно животные не смогут - им не хватит воздуха. Оставлять их на месте тоже рискованно, так как белухи могут погибнуть от голода.

Зоозащитники требуют срочно отправить на помощь ледокол. Однако биологи предупреждают - это мероприятие не только очень затратное , но и бессмысленное. Ранее в похожих ситуациях суда ничем помочь не смогли: белухи боятся ледоколов больше, чем гибели во льдах.

Несмотря на это, надежда на их выживание есть - киты достаточно упитанные, и возможно смогут продержаться до момента, когда лед растает.

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