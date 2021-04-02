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Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку

Валентина Пескова
20:34 02.04.2021
Как подчеркнул замминистра обороны РФ, важность владения иностранными языками для военнослужащих в последние годы особенно возросла.
Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку
© Фото: Минобороны РФ
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Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победительницей Международной олимпиады курсантов по иностранному языку. Второе место заняли курсанты Военной академии Белоруссии, замкнули тройку лидеров  - команда Академии Вооруженных Сил Узбекистана.

© Минобороны РФ

Награды победителям вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель главы военного ведомства -  генерал-полковник Александр Фомин. Как подчеркнул Панков, в последние годы важность владения иностранными языками для военнослужащих особенно возросла.

© Минобороны РФ

«В современном мире знание иностранных языков определяет не только профессиональную успешность, состоятельность, но и общий уровень образованности военнослужащего. Оно расширяет кругозор и границы познания, позволяет лучше узнать культуру и менталитет других народов», - отметил замглавы Минобороны РФ на церемонии награждения.

К качеству изучения иностранных языков в военно-учебных заведениях применяют особенно высокие требования, так как военнослужащие ВС РФ выполняют гуманитарную миссию за рубежами нашей страны, привлекаются к миротворческим операциям, участвуют в совместных тренировках, учениях и других различных международных мероприятиях.

© Минобороны РФ

По словам Николая Панкова, состязания в Военном университете Министерства обороны РФ прошли в честной борьбе, а участники олимпиады продемонстрировали высокое качество лингвистической подготовки.

Олимпиада проходила с 28 марта по 2 апреля. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 52 команды, среди которых семь - исключительно женских.

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