Армия Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку Валентина Пескова Как подчеркнул замминистра обороны РФ, важность владения иностранными языками для военнослужащих в последние годы особенно возросла. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победительницей Международной олимпиады курсантов по иностранному языку. Второе место заняли курсанты Военной академии Белоруссии, замкнули тройку лидеров - команда Академии Вооруженных Сил Узбекистана. © Минобороны РФ Награды победителям вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель главы военного ведомства - генерал-полковник Александр Фомин. Как подчеркнул Панков, в последние годы важность владения иностранными языками для военнослужащих особенно возросла. «В современном мире знание иностранных языков определяет не только профессиональную успешность, состоятельность, но и общий уровень образованности военнослужащего. Оно расширяет кругозор и границы познания, позволяет лучше узнать культуру и менталитет других народов», - отметил замглавы Минобороны РФ на церемонии награждения. © Минобороны РФ К качеству изучения иностранных языков в военно-учебных заведениях применяют особенно высокие требования, так как военнослужащие ВС РФ выполняют гуманитарную миссию за рубежами нашей страны, привлекаются к миротворческим операциям, участвуют в совместных тренировках, учениях и других различных международных мероприятиях. © Минобороны РФ По словам Николая Панкова, состязания в Военном университете Министерства обороны РФ прошли в честной борьбе, а участники олимпиады продемонстрировали высокое качество лингвистической подготовки. Олимпиада проходила с 28 марта по 2 апреля. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 52 команды, среди которых семь - исключительно женских. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика