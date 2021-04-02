Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку
Как подчеркнул замминистра обороны РФ, важность владения иностранными языками для военнослужащих в последние годы особенно возросла.
© Фото: Минобороны РФ
|
Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку
Как подчеркнул замминистра обороны РФ, важность владения иностранными языками для военнослужащих в последние годы особенно возросла.
© Фото: Минобороны РФ
|
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