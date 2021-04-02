В Москве в районе Бибирево произошел обвал грунта

В Северо-восточном округе Москвы по улице Белозерская, дом 3б просела часть асфальта из-за высоковольтного кабеля, проходящего под землей.

В кабеле произошло короткое замыкание, в результате чего частично обвалился грунт. Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах, никто из жителей дома или прохожих не пострадал.

Сейчас место провала во дворе в районе Бибирево огорожено лентами, на место происшествия должны прибыть электрики.