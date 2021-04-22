Спектакль по повести Гоголя собрал аншлаг в театре Алеппо

В театре Алеппо настоящий аншлаг. Сирийских зрителей знакомят с творчеством Николая Васильевича Гоголя.

«Прекрасно играют. Перед тем как идти на спектакль, я нашел и скачал из интернета книгу Гоголя, прочитал и сравнивал с тем, что было на сцене. Все было отлично», - заверил театральный эксперт Ахмед Кобани.

Печальная история Акакия Акакиевича Башмачкина из гоголевской «Шинели» многим жителям Алеппо оказалась очень близка. Война, разруха, нищета. Все это они пережили за последние несколько лет. Именно это, говорит исполнитель роли Башмачкина Яд Шхаде, помогло точнее отобразить характер главного героя.

«Я простой бедный человек, у которого украли мечту. Вот я так и выгляжу. Надеюсь, я попал в образ. Я думаю, что мой герой в целом не отличается от русского героя, потому что бедный и несчастный человек в любой стране беден и несчастен одинаково. Но есть​ и черты, присущие именно сирийскому народу. Мы вообще хотим показать психологию бедности этим спектаклем, как уйти от нее,​ как быть счастливым не смотря ни на что и не загонять себя в бедность», - признался актер Яд Шкаде.

Почти год театральная труппа готовила эту постановку. Впрочем, русская классика на этой сцене ставится не в первый раз. До войны, говорит директор департамента культуры Алеппо Джаабер Аль-Саджур, дважды в год режиссеры ставили спектакли по произведениям русских писателей. Были постановки даже вовремя войны, но тогда театр был вынужден переехать подальше от обстрелов. Теперь у творческого коллектива появилась​ возможность для новых премьер.

«В Международный день театра, конечно, нужно показать один из лучших спектаклей, и мы выбрали​ гоголевскую "Шинель". Это образец русской культуры, образец театрального искусства, номер один в русской классике. Русские пьесы мы показываем в Алеппо не впервые», - рассказал директор департамента культуры Алеппо Джаабер Аль Саджур.​

Следом зрителям представили фрагмент спектакля, который поставили студенты Алеппского университета. Премьера классической арабской комедии состоялась в рамках, прошедшего здесь фестиваля театрального искусства.

«Мы показывали этот спектакль в Дамаске, и поняли что он очень нравится зрителям. И сейчас мы играем его уже в десятый раз. Веселая постановка, вы сами видите», - сказала актриса Маис Эль Идрис.

Сами актеры уверены, что по мере восстановления страны из руин, сирийские театры возобновят свою работу даже в самых отдаленных провинциях. И не сомневаются, что смогут проехать по всей стране и поднять настроение многим ее жителям.