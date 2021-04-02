Голикова сообщила о значительном снижении в России смертности от COVID-19

Согласно данным официальной статистики Росстата, в России в феврале 2021 года по сравнению с январем текущего года, наблюдается тенденция по снижению смертности от инфекции COVID-19 на 21%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Что касается данных по марту 2021 года, по сравнению с январем 2021 года, то на сегодняшний день снижение смертности составило 14%. Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, - месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился и дальше», - заявила вице-премьер на заседании по итогам реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах также постепенно стабилизируется. Однако с учетом того, что апрель и май традиционно являются периодом, когда количество сезонных заболеваний увеличивается, отметила Голикова, специалисты не исключают, что количество граждан, которые заболевают COVID-19, может возрастать.

«Залогом стабильной ситуации и тех достижений, которые у нас сейчас есть, является вакцинация населения. Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких и сотрудников, с которыми вы вместе работаете», - призвала Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что очень важно даже после вакцинации продолжать сохранять ограничительные меры для того, чтобы как можно больше граждан сделало прививки от коронавируса. Только в этом случае в стране будет достигнут коллективный иммунитет, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем.