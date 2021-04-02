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Рогозин назвал одну из угроз нацбезопасности России

Алексей Курильченко
19:41 02.04.2021
В «Роскосмосе» планируют разработать проекты по обеспечению независимости России от импортного софта.
Рогозин назвал одну из угроз нацбезопасности России
© Фото: pixabay.com
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Зависимость от иностранного программного обеспечения может представлять угрозу для национальной безопасности России. Об этом в ходе совещания по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Также в ходе совещания была представлена дорожная карта по импортонезависимости в области IT-сферы. Отмечается, что Департамент цифрового развития формирует Экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации. В нем будет создана секция по обеспечения инпортонезависимости, которая станет площадкой для обмена опытом российских разработчиков.

Ранее Дмитрий Рогозин выразил благодарность США за демпинг на рынке пусковых услуг, который привел к сокращению затрат российской ракетно-космической отрасли. Так он ответил на сообщения о том, что NASA почти в семь раз увеличила стоимость коммерческой доставки грузов на МКС.

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