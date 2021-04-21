В США признали уязвимость американской армии

Боеготовность американских вооруженных сил в последние годы снизилась, признали в Счетной палате США. Там заявили, что это связано с участием Штатов в нескольких региональных конфликтах.

«Господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», - сказано в отчете Счетной палаты США, с которым ознакомился RT.

По мнению специалистов, больше всего боеготовность снизилась на «море», а восстановлению корабельного и подводного флота мешает отсутствие возможностей для его техобслуживания.

Страдают также космическая и воздушные сферы. В Счетной палате США говорят о нехватке летчиков, имеющих соответствующую подготовку.