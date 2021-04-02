«Здесь предки мои лежат»: в Петербурге собираются реставрировать культовую локацию из фильма «Брат»

В Санкт-Петербурге 26-участок Смоленского лютеранского кладбища уже давно в статусе местной достопримечательности. Кажется, это единственное место в том балабановском городе страшной силы из фильма «Брат», где Данила Багров встретил по-настоящему своих людей.

Небольшая роль в культовом фильме принесла первую славу тогда еще студенту Андрею Федорцову.

«В фильме "Брат" история на кладбище снималась первой сценой. Я был студентом ,в театре платили ничего. Ночью подрабатывали на стройке. И тогда в кино пригласили. Я не знал ,кто такой Сережа Бодров. Мы таскали "труп" - одного и того же человека из массовки. Было холодно, он напился, и он чуть ли песни не пел из мешка», - вспоминает актер.

Теперь на место съемок водят экскурсии. Поклонники «Брата» приезжают со всей страны. В той самой беседке немца Гофмана теперь уже не укрыться от дождя. Над головой пасмурное небо Петербурга. Стен, фактически, нет, остался лишь ржавый каркас. И на вопрос «в чем сила, брат?» в этой ситуации как раз можно ответить - «в деньгах». Чтобы восстановить все это, потребуется значительная сумма.

Деньги на восстановление «Беседки Брата» собирают на краудфандинговой платформе. Инициативу студентов петербургского госуниверситета поддержали пока на четверть миллиона рублей.

«Предполагается, что проект возьмет реставрационная мастерская, у которой есть лицензия. Она будет проводить все правомерные работы на памятнике. Ей под силу все это восстановить. Безусловно», - рассказывает студентка Валерия Ефремова.

Зеленый свет проекту дают и городские власти. Смоленское кладбище - объект культурного наследия. Случайных реставраторов туда не допустят.

«Вся работа с предметом культурного наследия прописана очень четко в федеральном законе. Кто угодно реставрировать не имеет права, чтобы ему не навредить», - сообщает пресс-секретарь Комитета по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Ксения Черепанова.

Склеп с захоронением немецкого генерала Александра фон Бекмана для съемок фильма «Брат» выбрал лично режиссер Алексей Балабанов. Оператору Сергею Астахову оставалось лишь довериться режиссерскому чутью.

«Очень удобный для съемки объект, потому что он сам по себе очень красивый и атмосферный. Была золотая осень и мы задумывали фильм в таком колористическом оттенке. Удобно было работать - стоит отдельно, не надо топтать могилы, можно было поставить свет при ночной съемке, воду лить, чтобы создавать дождь», - рассказывает оператор.

Постепенно современный город забирает места, где снималась знаменитые сцены «Брата».

«Я приветствую начинание молодых ребят восстановить склеп, памятник на Смоленском кладбище. И считаю, что там очень много мест связанных с историческими личностями», - рассказывает Заслуженная артистка РФ Светлана Письмиченко.

Поклонники творчества Балабанова стараются запечатлеть исчезающие локации культового фильма. И, похоже, у одной из них есть шанс сохраниться не только на кинопленке и кадрах в интернете.