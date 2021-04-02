Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Здесь предки мои лежат»: в Петербурге собираются реставрировать культовую локацию из фильма «Брат»

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
19:19 02.04.2021
Деньги на восстановление «беседки немца» собирают студенты, власти города намерены поддержать инициативу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге 26-участок Смоленского лютеранского кладбища уже давно в статусе местной достопримечательности. Кажется, это единственное место в том балабановском городе страшной силы из фильма «Брат», где Данила Багров встретил по-настоящему своих людей.

Небольшая роль в культовом фильме принесла первую славу тогда еще студенту Андрею Федорцову.

«В фильме "Брат" история на кладбище снималась первой сценой. Я был студентом ,в театре платили ничего. Ночью подрабатывали на стройке. И тогда в кино пригласили. Я не знал ,кто такой Сережа Бодров. Мы таскали "труп" - одного и того же человека из массовки. Было холодно, он напился, и он чуть ли песни не пел из мешка», - вспоминает актер.

Теперь на место съемок водят экскурсии. Поклонники «Брата» приезжают со всей страны. В той самой беседке немца Гофмана теперь уже не укрыться от дождя. Над головой пасмурное небо Петербурга. Стен, фактически, нет, остался лишь ржавый каркас. И на вопрос «в чем сила, брат?»  в этой ситуации как раз можно ответить - «в деньгах». Чтобы восстановить все это, потребуется значительная сумма.

Деньги на восстановление «Беседки Брата» собирают на краудфандинговой платформе. Инициативу студентов петербургского госуниверситета поддержали пока на четверть миллиона рублей.

«Предполагается, что проект возьмет реставрационная мастерская, у которой есть лицензия. Она будет проводить все правомерные работы на памятнике. Ей под силу все это восстановить. Безусловно», - рассказывает студентка Валерия Ефремова.

Зеленый свет проекту дают и городские власти. Смоленское кладбище - объект культурного наследия. Случайных реставраторов туда не допустят.

«Вся работа с предметом культурного наследия прописана очень четко в федеральном законе. Кто угодно реставрировать не имеет права, чтобы ему не навредить», - сообщает пресс-секретарь Комитета по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Ксения Черепанова.

Склеп с захоронением немецкого генерала Александра фон Бекмана для съемок фильма «Брат»  выбрал лично режиссер Алексей Балабанов. Оператору Сергею Астахову оставалось лишь довериться режиссерскому чутью.

«Очень удобный для съемки объект, потому что он сам по себе очень красивый и атмосферный. Была золотая осень и мы задумывали фильм в таком колористическом оттенке. Удобно было работать - стоит отдельно, не надо топтать могилы, можно было поставить свет при ночной съемке, воду лить, чтобы создавать дождь», - рассказывает оператор.

Постепенно современный город забирает места, где снималась знаменитые сцены «Брата».

«Я приветствую начинание молодых ребят восстановить склеп, памятник на Смоленском кладбище. И считаю, что там очень много мест связанных с историческими личностями», - рассказывает Заслуженная артистка РФ Светлана Письмиченко.

Поклонники творчества Балабанова стараются запечатлеть исчезающие локации  культового фильма. И, похоже, у одной из них есть шанс сохраниться не только на кинопленке и кадрах в интернете.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.