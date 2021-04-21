В стране и мире Юные москвичи осмотрели выставку в честь Александра Невского и освоили азы метания ножей в НЦУО Анна Касаткина Экспозиция посвящена 800-летию со дня рождения полководца и православного святого. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Национальном центре управления обороной, который называют главным мозговым центром всей армии, провели детскую экскурсию. В Атриуме ребята ознакомилась с экспозицией, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского. На выставке представлены иконы, картины, мечи, пластинчатый доспех с кольчугой, боевой топор, кистень. Больше всего юных посетителей заинтересовало боевое снаряжение. Дети также побывали в спортивном зале центра, посмотрели различные тренажеры для занятий. Там же с ними провели разминку и продемонстрировали азы метания ножей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика