В Пермском крае на женщину упала «лавина» снега с крыши, однако коммунальщики отрицают очевидное

Работающая в администрации поселка Юрла в Пермском крае женщина выходила с работы, когда на нее обрушилась снежная волна с крыши здания. Происшествие зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Пострадавшая сейчас находится на больничном дома, у нее диагностированы сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

Как пишет издание «Парма-Новости», глава Юрлинского округа подтвердила, что на ее подчиненную действительно с крыши упала снежная масса. А вот руководитель подрядчика, который занимается обслуживанием здания и отвечает за уборку снега на его крыше, заявила журналистам, что пострадавшая якобы «все выдумала».

Сама жертва безответственной уборки с прессой общаться пока отказывается. По данным издания, на сотрудницу оказывается психологическое давление со стороны руководства администрации.