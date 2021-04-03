В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации

Прокуратура Германии прекратила расследование в отношении 95-летнего бывшего охранника концлагеря Карла Бергера. Ранее он был депортирован из США, где прожил более 60 лет. После второй мировой в Америку устремились многие уцелевшие нацисты. Где им дали убежище и выплачивали пособия. На их след вышла моя коллега Яна Малдер - более того, ей первой из российских журналистов удалось разыскать в Нью-Йорке потомков Гитлера.

Несколько кварталов района Риджвуд на окраине Нью-Йорка в апреле 1946 года стали новым домом для более чем 1000 нацистских ученых. В Европе их уже тогда считали преступниками и рассчитывали повесить, а правительство США в ходе секретной операции Оверкаст вывезло их в дальний конец Бруклина, чтобы сделать их главным оружием американцев в Холодной войне с СССР.

«Золотые мозги» Третьего рейха, как их называли в американском правительстве, после Второй Мировой создали для США практически всю ракетную промышленность, а отцом американской космической программы стал именно немец - Вернер фон Браун, переправленный Штатами из нацистской Германии. Его потомки, как и потомки тысяч нацистских преступников - по сей день живут в США.

Американские журналисты буквально по пятам ходят за последними прямыми потомками Гитлера. О том, что трое его внучатых племянников живут на Лонг-Айленде, впервые стало известно 15 лет назад. Осложняло поиски то, что их отец - Алоиз, брат Адольфа - сменил фамилию на созвучную - Хиллер.

После того, как журналисты New York Times разыскали их дом, - родственникам главы Третьего рейха пришлось менять адреса. Однако после долгих поисков и общения с соседями съемочная группа «Звезды» нашла продолжателей рода фюрера.

Последние родственники Адольфа Гитлера сейчас живут в скромном бревенчатом домике, в двух часах езды от Манхэттена. В глаза бросается нетипичный для одноэтажной Америки высокий забор по периметру и несколько камер видеонаблюдения. Известно, что на волне интереса к своей семье Александр, Брайан и Луис - так зовут племянников фюрера - начали писать биографию.

На попытку задать лишь один единственный вопрос после звонка в домофон, в силе ли еще намерение племянников написать книгу, за дверью слышится ответ: «Ничего не нужно, уходите».

После нескольких попыток становится ясно, что диалога - ожидаемо - не получится. Ближайшие соседи уверяют, что тема кровного родства с Гитлером в этом районе - табу. Бурного общения с жильцами этого дома нет, потому родословную семьи изучали по историческим книгам.

Разобравшись в хитросплетениях генеалогии, выясняется, что трое мужчин - сыновья сына сводного брата Адольфа Гитлера - Уильяма - и они, действительно, сегодня последние потомки фюрера. Соседи также сообщили, что российские журналисты - первые, которые оказались в этом районе Лонг-Айленда. До «Звезды» - в 2018 году сюда успели наведаться лишь журналисты немецкого издания Bild.

Один из внучатых племянников - 71-летний Александр - рассказал тогда, что является фанатом Ангелы Меркель и не одобряет политику Дональда Трампа, хотя он и его братья, - республиканцы. После секундного диалога мужчина закрыл дверь.

Гитлеры, увидев общение с соседями, вызвали полицию. Офицер рассказала нам, что теперь часто приезжает сюда на вызовы, и что племянники фюрера не открывают дверь и не хотят ни с кем разговаривать.

Гитлера и сотни им подобных давно являются гражданами США - ходят на выборы, платят налоги и получают господдержку. И -кроме фамилий, их мало что объединяет с прошлым своих предков. Однако, к некоторым из них даже у американских властей появятся вопросы в случае, если удастся доказать причастность экс-нацистов к преступлениям Второй Мировой.

Так, в феврале США выслали из Германии на историческую Родину 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который в 1943 году служил охранником в концлагере под Гамбургом и сам Бергер это подтвердил американским следователям.

Среди узников Нойенгамма были, в том числе, евреи, русские, латыши, французы и итальянцы. И, как установил суд Мемфиса, Бергер, прятавшийся 60 лет в США, помогал охранять заключенных. На его глазах погибли минимум 70 человек, однако немецкие власти расследование закрыли.

В сегодняшних американских газетах на первых полосах, будто специально, появились статьи о женщинах, которые боролись с фашистами в еврейском сопротивлении. Однако это - лишь красивая обложка. По факту, сегодня нацистские партии и движения в США растут день ото дня, а около сотни экс-нацистов времен Второй Мировой тайно живут под американским флагом. За семь десятилетий власти США выплатили им только одних социальных пособий на 20 миллионов долларов. При этом сами бывшие нацисты за свои преступления платить уже явно не собираются.