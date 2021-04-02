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«Крылья Победы»: какой будет выставка ретро-самолетов под Екатеринбургом

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
18:36 02.04.2021
Увидеть выставку смогут все желающие уже 9 мая, в День Победы.
«Крылья Победы»: какой будет выставка ретро-самолетов под Екатеринбургом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В городе Верхняя Пышма Свердловской области ставят на крыло истребители и бомбардировщики времен Второй Мировой, а также военно-транспортные «Дугласы», которые поступали  по ленд-лизу от союзников. Это экспонаты  нового выставочного центра «Крылья Победы».

Простой и надежный транспортник «Дуглас» по лицензии выпускался в СССР еще до начала Великой Отечественной. Во время войны в конструкцию рабочей лошадки могли добавить бомболюк и пулеметы. Этой весной через океан в Уральский музей перебралась едва ли не эскадрилья «Дугласов» - три боевых машины.

«Это не макет, и вообще машины, которые вы здесь увидите - это не макеты, это самолеты, произведенные в годы Второй мировой и ВОВ, они использовались на разных театрах военных действий, в том числе на Европейском», - рассказал научный сотрудник музейного комплекса Иван Сильченко.

Усилиями крана в воздух поднимается не менее легендарная «Каталина». В годы войны Советский Союз получил по ленд-лизу без малого полторы сотни таких гидросамолетов, в частности для разведки и спасательных операций. Но именно эта «Каталина» служила в береговой охране Бразилии — патрулировала дельту Амазонки. Была списана в 1980-е годы.

«Много лет он пролежал на складе под открытым небом, а потом был установлен как памятник на американской военной базе в Альбукерке. И уже затем приехал сюда», - добавил Сильченко.

На Урал «Каталина» приехала по частям. Сегодня собрали фюзеляж и смонтировали хвостовое оперение. Сложнее всего будет поставить гидросамолет на крыло - оно одно, но длинной тридцать метров. Чего стоило лишить Альбукерку памятника - коммерческая тайна. Сейчас это единственная «Каталина» в России, а в музее уже собралась редчайшая коллекция исторической военной авиатехники.

«Мы решили, что показать вклад в Великую Победу авиации - это достойно отдельного здания, отдельных экспозиций», -  признался директор музейного комплекса, заслуженный военный летчик РФ Виктор Севостьянов.

Всего под одной музейной крышей планируют выставить четыре десятка самолетов советских и союзников времен Великой Отечественной. Увидеть «Крылья Победы» все желающие смогут уже 9 мая.

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