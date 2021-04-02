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Ледяные осколки: военные инженеры ВВО готовятся встречать весенние паводки

Тимур Шерзад
18:31 02.04.2021
Восточный военный округ подготовил более 150 противопаводковых групп, 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и около 50 минометных подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военные инженеры противопаводковых групп Восточного военного округа провели тренировки подрыва ледяных заторов в Амурской области. Это было сделано на искусственном водоеме полигона Трехречье.

Проведя разведку ледовой обстановки, саперы узнали толщину льда, пробурили лунки и заложили заряды. Убедившись, что все готово, они провели серию учебных подрывов. 

Взрывать лед в руслах рек необходимо, чтобы исключить образование ледяных заторов во время ледохода. Это может привести к паводкам - затопит как воинские части, так и гражданские дома. 

Восточный военный округ подготовил более 150 противопаводковых групп, 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и около 50 минометных подразделений. Против паводков заготовлено более 14,5 тонны взрывчатых веществ, 4 000 мин и 50 авиационных осколочно-фугасных бомб. 

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