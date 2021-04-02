Ледяные осколки: военные инженеры ВВО готовятся встречать весенние паводки

Военные инженеры противопаводковых групп Восточного военного округа провели тренировки подрыва ледяных заторов в Амурской области. Это было сделано на искусственном водоеме полигона Трехречье.

Проведя разведку ледовой обстановки, саперы узнали толщину льда, пробурили лунки и заложили заряды. Убедившись, что все готово, они провели серию учебных подрывов.

Взрывать лед в руслах рек необходимо, чтобы исключить образование ледяных заторов во время ледохода. Это может привести к паводкам - затопит как воинские части, так и гражданские дома.

Восточный военный округ подготовил более 150 противопаводковых групп, 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и около 50 минометных подразделений. Против паводков заготовлено более 14,5 тонны взрывчатых веществ, 4 000 мин и 50 авиационных осколочно-фугасных бомб.