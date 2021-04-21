Сквозь едкий дым и колючую проволоку: как устроена полоса препятствий для войсковых разведчиков под Оренбургом

Военнослужащие по всей стране выполняют контрольную проверку за зимний период обучения. В Оренбургской области на полосу препятствий вышли войсковые разведчики, а в Алтайском крае спецназ отработал уничтожение условного противника.

Под Оренбургом разведчики выполняют нормативы в составе подразделений и индивидуально. Полоса препятствий включает в себя множество сложных элементов, в том числе отвесную стену высотой три метра, которую нужно проходить при помощи каната, веревочные и трубчатые лестницы, рубеж с колючей проволокой, подземные ходы. Осложняется обстановка дымовой завесой, окутывающей полигон.

В Алтайском крае оттачивают свои навыки бойцы специального назначения. По легенде учений, недалеко от места базирования войск обнаружена тщательно замаскированная позиция противника. Военнослужащим поступает команда оперативно уничтожить все объекты неприятеля, включая командный пункт, военную технику и живую силу за максимально короткое время. С заданием спецназовцам удается справиться успешно.