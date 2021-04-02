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Человек с большой буквы: офицер Балтфлота спас тонувших в озере детей

Андрей Аркадьев
18:05 02.04.2021
За проявленное мужество капитан-лейтенант Станислав Муратов будет поощрен командованием.
Человек с большой буквы: офицер Балтфлота спас тонувших в озере детей
© Фото: Минобороны России
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Под Калининградом военнослужащий спас жизни двух мальчиков, провалившихся под лед, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Капитан-лейтенант Станислав Муратов увидел детей 13 марта, когда вместе с сыном гулял возле питьевых озер. Ребята в это время играли на одном из водоемов. В какой-то момент лед под их ногами треснул, мальчики пошли под воду. Не мешкая ни минуты, мужчина бросился помогать. Муратов вытащил детей на берег и оказал необходимую помощь.

Свой подвиг военнослужащий не стал предавать огласке, однако через несколько дней в его квартире раздался звонок. Это пришел отец одного из спасенных мальчиков поблагодарить Муратова.

Выяснилось, что родитель расклеил по району объявления со своими координатами и просьбой откликнуться. Объявление увидела жена Станислава. Ничего не говоря супругу, она позвонила по указанному номеру и сообщила, где живет офицер.

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