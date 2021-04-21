Неразрывные ряды: под Новосибирском состоялась тренировка военной техники к Параду Победы

Тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Новосибирска во время Парада Победы, состоялась на территории военного аэродрома «Толмачево». Механики-водители отточили слаженное и правильное передвижение в составе колонны, в том числе соблюдение дистанции и интервалов в ходе движения, скоростные параметры.

В честь 76-й годовщины Победы жители и гости сибирской столицы впервые увидят на центральной площади Новосибирска многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ.

В состав механизированной колонны также войдут боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины «Урал» 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Всего в механизированной части Парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.