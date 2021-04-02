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В Крыму стартовала проверка сил Черноморского флота

Тимур Шерзад
17:22 02.04.2021
Учения будут отмечены взаимодействием батальонных тактических групп вместе с кораблями и эскадрильями авиации. Задачи будут отрабатываться как в обороне, так и в наступлении. 
В Крыму стартовала проверка сил Черноморского флота
© Фото: Минобороны России
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Черноморский флот запустил плановую проверку сил за зимний период обучения. Она пройдет в рамках соединений и воинских частей ЧФ, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае. 

Проверка позволит оценить, насколько качественно была организована подготовка, на каком уровне находится слаженность подразделений, в каком состоянии вооружение и техника, как поддерживается дисциплина.

В ходе проверки пройдут двусторонние тактические учения. Они станут отличной возможностью для командиров подразделений продемонстрировать самостоятельность в принятии решений и способность перехватывать инициативу на поле боя. 

Учения будут отмечены взаимодействием батальонных тактических групп вместе с кораблями и эскадрильями авиации - оперативно-тактической, морской и армейской. 

Задачи будут отрабатываться как в обороне, так и в наступлении. 

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