В Крыму стартовала проверка сил Черноморского флота

Черноморский флот запустил плановую проверку сил за зимний период обучения. Она пройдет в рамках соединений и воинских частей ЧФ, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае.

Проверка позволит оценить, насколько качественно была организована подготовка, на каком уровне находится слаженность подразделений, в каком состоянии вооружение и техника, как поддерживается дисциплина.

В ходе проверки пройдут двусторонние тактические учения. Они станут отличной возможностью для командиров подразделений продемонстрировать самостоятельность в принятии решений и способность перехватывать инициативу на поле боя.

Учения будут отмечены взаимодействием батальонных тактических групп вместе с кораблями и эскадрильями авиации - оперативно-тактической, морской и армейской.

Задачи будут отрабатываться как в обороне, так и в наступлении.