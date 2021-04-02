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Врач рассказала о скрытых причинах недомогания, которые приводят к тремору рук

Валентина Пескова
17:29 02.04.2021
Невролог перечислила несколько факторов синдрома трясущихся рук, и среди них не названо употребление спиртных напитков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Arkadius Kozera, imagebroker, Globallookpress
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Тремор рук вызывают неврозы, которые приводят к функциональным заболеваниям, начиная от нервной системы и заканчивая эндокринной. Одной из причин его может быть, например, гиперфункция эндокринной железы, рассказала «Звезде» врач-невролог РУДН Алла Струценко.

«Это абсолютно не специфический синдром, который может возникать даже при эмоциональном напряжении и выражаться в усиленных физиологических проявлениях. Этого просто не видно, поскольку он - слишком низкоамплитудный и просто поддерживает мышцы в рабочем состоянии. Иногда он усиливается, например, когда человек замерзает или его трясет от холода для того, чтобы вырабатывалось тепло», - прокомментировала старший преподаватель кафедры нервных болезней и нейрохирургии.

Кроме того, причиной тремора может быть как гипертиреоз, так и эссенциальный тремор, или семейный, то есть наследственный тремор.

Специалист абсолютно точно заявила, что говорить о том, что человек с трясущими руками является «алкоголиком», по меньшей мере, абсолютно и в корне неправильно, а по существу - просто некрасиво и неэтично.

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