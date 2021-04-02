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Десятки тысяч тонн снега: момент схода лавины прямо в Гегский водопад попал на видео

Светлана Иванова
17:10 02.04.2021
Природное явление произошло в горах Абхазии неподалеку от озера Рица.
© Видео: jeeptourofabkhazia, Instagram © Фото: jeeptourofabkhazia, Instagram
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Люди, посетившие Гегский водопад в горах Абхазии неподалеку от озера Рица, стали свидетелями редкого феномена. На водопад обрушилась мощная лавина. Очевидцы, стоявшие у подножия водопада, записали редкие кадры на камеру. На видео запечатлено, как снег сплошной волной направился прямо в водопад.

«Это очень страшно!» - закричала в ужасе одна из женщин, находившаяся на месте инцидента.

Автор видео поделился им в соцсети. Он оценил и масштабы происшествия, по мнению мужчины, на водопад рухнули десятки тысяч тонн снега.

Подписчики с восхищением прокомментировали редкие кадры. Большинство людей признали, что момент был очень опасным, но чрезвычайно зрелищным.

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