Десятки тысяч тонн снега: момент схода лавины прямо в Гегский водопад попал на видео

Люди, посетившие Гегский водопад в горах Абхазии неподалеку от озера Рица, стали свидетелями редкого феномена. На водопад обрушилась мощная лавина. Очевидцы, стоявшие у подножия водопада, записали редкие кадры на камеру. На видео запечатлено, как снег сплошной волной направился прямо в водопад.

«Это очень страшно!» - закричала в ужасе одна из женщин, находившаяся на месте инцидента.

Автор видео поделился им в соцсети. Он оценил и масштабы происшествия, по мнению мужчины, на водопад рухнули десятки тысяч тонн снега.

Подписчики с восхищением прокомментировали редкие кадры. Большинство людей признали, что момент был очень опасным, но чрезвычайно зрелищным.