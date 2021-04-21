Военнослужащие ЦВО вышли на «Тропу разведчика» в Оренбургской области

Войсковые разведчики Центрального военного округа проходят контрольную проверку на полосе препятствий в Оренбургской области. Тренировка предназначена для оценки навыков военнослужащих за зимний период обучения.

Военнослужащие отрабатывают нормативы в составе подразделений и индивидуально. Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи каната, прохождение веревочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, а также переноску «раненого» члена группы. На пути следования разведчиков сопровождают звуки выстрелов из пулемета и минометный обстрел условного противника. После прохождения «Тропы разведчика» военнослужащие совершают пятикилометровый марш-бросок, на котором отрабатывают различные вводные.

Испытание полосой препятствий позволяет проверить не только физические качества каждого военнослужащего, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также сплоченность разведывательных групп, уточнили в Минобороны России.