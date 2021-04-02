В стране и мире Все вокруг заволокло дымом: в штате Северная Дакота объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров Валентина Пескова К тушению пожаров в американском штате привлечены Национальная гвардия и боевые вертолеты. © Фото: Pennington County CO, Twitter Читайте нас на: Власти американского штата Северная Дакота ввели чрезвычайное положение в регионе из-за мощного лесного пожара. В городе Медора, где пламя подбирается к домам на опасно близкое расстояние, пришлось произвести экстренную эвакуацию жителей. Огонь в лесных массивах также вызвал повреждение линий электропередачи. Над локализацией огня работают пожарные и сотрудники Национальной гвардии. К тушению привлечено несколько боевых вертолетов, которые набирают воду из ближайших источников, однако даже локализовать пламя пока не удается - этому мешает сильный ветер, который серьезно затрудняет операцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика