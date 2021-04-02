Все вокруг заволокло дымом: в штате Северная Дакота объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
К тушению пожаров в американском штате привлечены Национальная гвардия и боевые вертолеты.
© Фото: Pennington County CO, Twitter
Власти американского штата Северная Дакота ввели чрезвычайное положение в регионе из-за мощного лесного пожара.
В городе Медора, где пламя подбирается к домам на опасно близкое расстояние, пришлось произвести экстренную эвакуацию жителей.
Огонь в лесных массивах также вызвал повреждение линий электропередачи. Над локализацией огня работают пожарные и сотрудники Национальной гвардии. К тушению привлечено несколько боевых вертолетов, которые набирают воду из ближайших источников, однако даже локализовать пламя пока не удается - этому мешает сильный ветер, который серьезно затрудняет операцию.