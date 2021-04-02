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На Зубовском бульваре в Москве загорелся Burger King

Светлана Иванова
15:54 02.04.2021
Пожар локализован в 15.40.
© Видео: Москва с огоньком Новости Москвы, ВКонтакте, ДТП, ЧП Москва и МО Онлайн МСК, ВКонтакте © Фото: hamovni, ВКонтакте
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В доме на Зубовском бульваре в Москве, в котором располагается ресторан сети быстрого питания Burger King, произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. Свидетели также распространили видео с места инцидента.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 15.40 возгорание по адресу Зубовский бульвар, 15, стр. 1 было локализовано.

«На третьем этаже было загорание, площадь пока уточняется, на данный момент в 15.46 горение было сбито», - сообщили в ведомстве.

Сейчас пожарные расчеты, прибывшие на место, проводят разведку. Информации о пострадавших пока не поступало.

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