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На Алтае задержан сторонник украинских националистов, намеревавшийся совершить теракт

Валентина Пескова
15:37 02.04.2021
У молодого жителя Барнаула сотрудники ФСБ РФ в ходе обысков изъяли экстремистскую литературу и самодельные взрывные устройства.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Следователи ФСБ России задержали жителя Алтайского края, который готовил акции устрашения против мигрантов, получив задания от кураторов из украинской националистической организации.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) России, некоторое время назад житель Барнаула 2000 года рождения начал сотрудничать с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение», от которой тут же стал получать указания о совершении преступных действий в отношении объектов массового скопления мусульман и выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также зданий органов государственной власти. Одним из объектов, который он намеревался взорвать, была барнаульская мечеть.

«Первое задание было провести разведку местности возле объектов и точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. Я это задание выполнил. Следующим было - провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», - рассказал задержанный на допросе.

Деятельность сторонника ЭНО, созданного для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России, была пресечена в рамках уголовного дела по статье УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В ходе обысков у мужчины были изъяты взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и фотографии разведки объектов на местности, направленные им украинскому куратору. 

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