На Алтае задержан сторонник украинских националистов, намеревавшийся совершить теракт

Следователи ФСБ России задержали жителя Алтайского края, который готовил акции устрашения против мигрантов, получив задания от кураторов из украинской националистической организации.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) России, некоторое время назад житель Барнаула 2000 года рождения начал сотрудничать с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение», от которой тут же стал получать указания о совершении преступных действий в отношении объектов массового скопления мусульман и выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также зданий органов государственной власти. Одним из объектов, который он намеревался взорвать, была барнаульская мечеть.

«Первое задание было провести разведку местности возле объектов и точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. Я это задание выполнил. Следующим было - провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», - рассказал задержанный на допросе.

Деятельность сторонника ЭНО, созданного для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России, была пресечена в рамках уголовного дела по статье УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В ходе обысков у мужчины были изъяты взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и фотографии разведки объектов на местности, направленные им украинскому куратору.