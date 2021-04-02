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Блогер незаконно проник на полигон SpaceX и решил «покуражиться»: кадры с места события

Валентина Пескова
15:05 02.04.2021
Однако подписчики и руководство YouTube его чудачества не оценили, и через некоторое время администрация сайта решила провокационный ролик удалить.
Блогер незаконно проник на полигон SpaceX и решил «покуражиться»: кадры с места события
© Фото: Mortally Challenged, Youtube
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Американский блогер ради дешевой популярности решил проникнуть на полигон космической компании SpaceX Илона Маска, и, нужно заметить, это ему не составило никакого труда. Молодой человек вместе с мамой на машине подъехал к территории космодрома, где стоит 11-й прототип космического корабля Starship, и без труда прошел прямо к макету ракеты, поскольку вокруг в обозримом пространстве не было видно ни единой живой души, включая сотрудников охраны.

Явно обрадовавшись такой удаче, молодой человек начал восхищенно восклицать: «О господи! Бог ты мой!», после чего побежал к прототипу корабля и снял его снизу на видео, показав, как выглядит вблизи двигательный отсек и два мотора. После этого он, удовлетворенный получившейся съемкой, поспешил ретироваться, убегая прочь от корабля.

Нужно сказать, что опубликованное вскоре на YouTube видео того, где блогер зафиксировал не только сам корабль, но и то, как он вел себя на полигоне, набрало большое количество дизлайков и негативных комментариев.

«Было бы отлично найти его, подать в суд и оштрафовать на крупную сумму. Это будет уроком для других», - написал российский пользователь Александр Кирсанов под копией ролика, воспроизведенной на хостинге другим пользователем.

«Меня ужасно раздражает, когда люди ведут себя подобным образом. Он подвергнул весь проект опасности ради того, чтобы снять несколько дешевых кадров. Как не стыдно», - согласилась с ним американская зрительница. 

Поэтому вместо славы и новых подписчиков «супермен» получил только изрядную порцию таких критических замечаний, что с ними согласилась даже администрация YouTube и приняла решение удалить довольно оскорбительный по отношению к компании Илона Маска видеоролик, носящий откровенно дурацкий и наглый характер, пишет Korrespondent.net.

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