Воспитанники детских садов Москвы отметили День донора
Всего малышами было подготовлено более 400 красочных открыток, которые торжественно вручили донорам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сегодня в России отмечается Национальный день донора. В связи с этой датой воспитанниками детских садов района Хорошево-Мневники были подготовлены красочные открытки со словами благодарности донорам, которые безвозмездно сдают кровь, чтобы помочь другим людям.
Также педагоги детских садов провели с малышами тематические занятия, на которых рассказали - кто такие доноры и в чем важность применения донорской крови.
Всего малышами было подготовлено более 400 открыток. Они были торжественно вручены донорам, которые сдали кровь и ее компоненты 20 апреля в отделении переливания крови Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова.