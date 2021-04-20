Воспитанники детских садов Москвы отметили День донора

Сегодня в России отмечается Национальный день донора. В связи с этой датой воспитанниками детских садов района Хорошево-Мневники были подготовлены красочные открытки со словами благодарности донорам, которые безвозмездно сдают кровь, чтобы помочь другим людям.

Также педагоги детских садов провели с малышами тематические занятия, на которых рассказали - кто такие доноры и в чем важность применения донорской крови.

Всего малышами было подготовлено более 400 открыток. Они были торжественно вручены донорам, которые сдали кровь и ее компоненты 20 апреля в отделении переливания крови Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова.