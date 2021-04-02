Спаситель Ельцина: кардиохирург Ренат Акчурин рассказал об операции на сердце первого президента России

Поздравления с юбилеем принимает всемирно известный кардиохирург, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ и академик РАН Ренат Акчурин - 2 апреля ему исполнилось 75 лет. Именно Акчурин создал в России школу коронарной микрохирургии - направления, подарившего жизнь миллионам людей, а также спас и первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Однако трудится академик и в свой праздник.

По словам кардиохирурга, за время своей врачебной карьеры он провел 14 тысяч операций. При этом в детстве явных предпосылок к хирургическому будущему он не проявлял - увлекался фантастикой, мечтал конструировать роботов, а когда вырос, стал отстраивать человеческий организм и делать вещи, которые с точки зрения науки 70-80-х годов находились за гранью фантастики.

«Жизнь показала, что можно пришить пальчик, можно пришить мизинчик девочке семи лет - я лично это делал. Можно пришить несколько пальцев. Да, потратить 20 часов своей работы, но они потом работают», - поделился Акчурин.

Чтобы добиться такого мастерства, в своей практике ему пришлось столкнуться с самыми необычными ситуациями. К примеру, в бытие студентом он был одним из немногих молодых «спасателей», которых направили для помощи жителям Перу после разрушительного землетрясения 31 мая 1970 года. Студент четвертого курса Сеченовки Ренат Акчурин приступил к своим первым настоящим операциям после многочасового перехода через горный перевал. Впоследствии он успешно проводил и другие сложные операции.

«Привезли мальчика, который неделю не спал, у него образовался подчелюстной абсцесс. Уже трудно было разобрать, где голова, а где шея. Я под местной анестезией вскрыл и выпустил оттуда 700 миллилитров гноя, и мальчик заснул. Это было такое удовольствие, что он заснул и успокоился», - рассказал хирург.

За три месяца стажировки в Соединенных Штатах Акчурин знакомится с новейшим оборудованием и инновационными методами хирургии. Вернувшись на родину, он объединяет советскую и западную методики и создает собственный протокол лечения. Через несколько лет после этого смертность во время операций на сердце снижается в 30 раз.

Одна из самых знаменитых операций, которую проводил Акчурин, - это коронарное шунтирование Борису Ельцину, после которого президент прожил еще более десяти лет. Тогда по личному указанию главы США Билла Клинтона из Америки вылетел специалист в области хирургии Майкл Дебейки. Но когда он увидел работу Акчурина, то принял решение не вмешиваться - российского президента спас российский врач.

«Мир затаил дыхание - весь мир российской медицины. И это все накалялось вплоть до дня операции. Но когда я зашел в операционную, все отлегло, я знал, что я делаю», - вспоминает он.

В момент, когда Акчурин понял, что для сложных операций не хватает оборудования, создал собственные разработки - чертежи хирургических инструментов. Сейчас их изготавливают на заводе в Казани.

«Сейчас после окончания института студенты боятся идти работать на участок. Мол, это "погибла жизнь моя". Ренат Сулейманович после окончания мединститута пошел работать на участок, работал терапевтом. Представляете, с обычного терапевта вырос до специалиста высочайшего класса по сосудистой хирургии», - рассказал о нем президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Фактически Акчурин встал у истоков кардиохирургических инноваций. В качестве пионера медицины он запатентовал хирургию без искусственного кровообращения и создал помимо набора высококлассных инструментов отдельный набор и для проведения таких операций буквально в полевых условиях.

Обход больных, осмотр оборудования, операции - рабочий день Акчурина длится 14-16 часов. После этого он будет учиться: современная медицинская литература, журналы, доклады - ничто не проходит мимо внимательного взгляда кардиохирурга, который и в свои 75 лет остается настоящим новатором в профессии.