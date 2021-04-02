В стране и мире ВСУ выпустили более 30 мин на донецком направлении Светлана Головина Под обстрелом оказались населенные пункты Спартак, Донецк и Старомихайловка. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины осуществляют массированные обстрелы на донецком направлении. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Под минометным огнем со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) находятся населенные пункты Спартак и Донецк. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 мм», - говорится в заявлении. Кроме того, под обстрелом оказался населенный пункт Старомихайловка. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.



По данным донецкого представительства, неоднократные запросы на установление устойчивого режима прекращения огня игнорируются украинской стороной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика