В Таджикистане завершается вакцинация российских военнослужащих

В Таджикистане завершается вакцинация от коронавирусной инфекции российских военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей. Всего привито свыше трех тысяч человек.

Иммунизация двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» проводится на добровольной основе с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра врача. Перед процедурой с людьми проводятся беседы с доведением до них информации о COVID-19 и воздействии препарата на организм человека.

Все привитые находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов. Также вакцину от коронавируса получили сотрудники российских школ и детских садов Минобороны РФ.

Иммунизация осуществляется сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе. Всего на военную базу, дислоцированную в Таджикистане, было передано свыше 3,3 тысяч вакцин препарата.