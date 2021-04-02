Молодые летчики показали мастерство управления самолетами Ан-12: кадры из кабины
Экипажи отрабатывали полеты по маршруту в заданной зоне, воздушную навигацию и взаимодействие с наземными службами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Молодые летчики показали мастерство управления самолетами Ан-12: кадры из кабины
Экипажи отрабатывали полеты по маршруту в заданной зоне, воздушную навигацию и взаимодействие с наземными службами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
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