Армия Молодые летчики показали мастерство управления самолетами Ан-12: кадры из кабины Андрей Аркадьев Экипажи отрабатывали полеты по маршруту в заданной зоне, воздушную навигацию и взаимодействие с наземными службами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Азы пилотажа продемонстрировали молодые летчики дальней авиации в Мурманской области. Они сели за штурвал военно-транспортного Ан-12, чтобы выполнить основные приемы при управлении самолетом. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Самое ответственное - взлет и посадка. Все действия должны быть отточены до автоматизма, с Земли их оценивали опытные инструкторы. Также экипажи отрабатывали полеты по маршруту в заданной зоне, воздушную навигацию и взаимодействие с наземными службами. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ан-12 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах. Взлетная масса - 61 тонна, максимальная коммерческая нагрузка 21 тонна. На вооружении российской армии стоит около ста Ан-12 разных модификаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика