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Горизонт в огне: в Петербурге объята пламенем свалка строительных материалов

Павел Кутаренко
03:53 21.04.2021
В километре от очага пожара находится ВПП аэропорта Пулково и пассажирские самолеты взлетают и садятся в плотных клубах дыма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Площадь пожара в районе Волхонского шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Полыхает строительный мусор на несанкционированной свалке.

© ТРК "Звезда"

Тушение осложняет порывистый ветер и большая площадь возгорания. Менее чем в километре от очага находится взлетно-посадочная полоса аэропорта Пулково. Пока пожарные пытаются сбить пламя, экипажи воздушных судов заходят на посадку и взлетают в плотных клубах едкого дыма.

© ТРК "Звезда"

Многочисленные очевидцы пожара выкладывают видео с места ЧП в социальные сети. Ранее некоторые из них уверяли, что слышали громкий хлопок. В причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным дознавателям, которые приступят к работе после завершения тушения огня.

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