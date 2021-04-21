Горизонт в огне: в Петербурге объята пламенем свалка строительных материалов
В километре от очага пожара находится ВПП аэропорта Пулково и пассажирские самолеты взлетают и садятся в плотных клубах дыма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
|
Горизонт в огне: в Петербурге объята пламенем свалка строительных материалов
В километре от очага пожара находится ВПП аэропорта Пулково и пассажирские самолеты взлетают и садятся в плотных клубах дыма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
|
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