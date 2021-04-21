В стране и мире Горизонт в огне: в Петербурге объята пламенем свалка строительных материалов Павел Кутаренко В километре от очага пожара находится ВПП аэропорта Пулково и пассажирские самолеты взлетают и садятся в плотных клубах дыма. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Площадь пожара в районе Волхонского шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Полыхает строительный мусор на несанкционированной свалке. © ТРК "Звезда" Тушение осложняет порывистый ветер и большая площадь возгорания. Менее чем в километре от очага находится взлетно-посадочная полоса аэропорта Пулково. Пока пожарные пытаются сбить пламя, экипажи воздушных судов заходят на посадку и взлетают в плотных клубах едкого дыма. © ТРК "Звезда" Многочисленные очевидцы пожара выкладывают видео с места ЧП в социальные сети. Ранее некоторые из них уверяли, что слышали громкий хлопок. В причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным дознавателям, которые приступят к работе после завершения тушения огня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика