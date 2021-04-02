В стране и мире В Кремле назвали неуместными заявления Киева о присутствии военных США Светлана Головина Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает и на этом строится позиция страны. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о возможности появления американских военных на Украине, подчеркнув их неуместность. «Постановка вопроса о том, что Россия является каким-то противником, с нашей точки зрения, является неприемлемой, неуместной», - сказал официальный представитель Кремля. Песков акцентировал, что Россия никому не угрожает и на этом «строится позиция страны». Ранее в украинском Минобороны заявили, что Соединенные Штаты пообещали «не оставить Украину» при обострении обстановки в Донбассе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика