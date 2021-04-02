В Кремле назвали неуместными заявления Киева о присутствии военных США
Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает и на этом строится позиция страны.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о возможности появления американских военных на Украине, подчеркнув их неуместность.
«Постановка вопроса о том, что Россия является каким-то противником, с нашей точки зрения, является неприемлемой, неуместной», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков акцентировал, что Россия никому не угрожает и на этом «строится позиция страны».
Ранее в украинском Минобороны заявили, что Соединенные Штаты пообещали «не оставить Украину» при обострении обстановки в Донбассе.