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Хранители Арктики: силы и войска СФ приведены в высшие степени боеготовности

Ян Брацкий
03:37 21.04.2021
Военнослужащие отработали выход в назначенные районы для ведения маневренной обороны, поиска и уничтожения диверсионных и разведывательных групп условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Силы и войска Северного флота (СФ) отработали выход из пунктов базирования в районы рассредоточения в рамках командно-штабных учений. Мероприятие проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ. Из основных баз Северного флота на Кольском полуострове: Североморска, Полярного и Гаджиево, выведены корабли и подводные лодки, отработано их противоминное охранение.

Фактически в выводе кораблей в море были задействованы малые противолодочные и ракетные корабли, а также базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил и атомный ракетный крейсер стратегического назначения.

Одновременно в Баренцевом море действуют две корабельные тральные группы в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко», базовых тральщиков «Коломна», «Ельня», «Ядрин» и «Соловецкий юнга», корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет», корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов», который также задействован в выполнении учебно-боевых задач командно-штабных учений в западной части Баренцева моря.

Береговые и сухопутные войска Северного флота отработали приведение в высшие степени боеготовности и выход в назначенные районы для ведения маневренной обороны, поиска и уничтожения диверсионных и разведывательных групп условного противника. Морские пехотинцы усилили подразделения охраны военных объектов и в первую очередь - штаба СФ. Задачи по противодиверсионной обороне пунктов базирования подводных лодок отработали военнослужащие отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Подразделения противовоздушной обороны отработали наращивание радиолокационного поля в Арктике и приведение в повышенную боевую готовность зенитных ракетных дивизионов, оснащенных системами С-400 и С-300, дислоцированных на Кольском полуострове и на архипелаге Новая Земля.

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