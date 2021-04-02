В одноразовых масках нашли токсичные химикаты

Материалы, из которых изготавливаются некоторые одноразовые маски для лица, могут представлять опасность для здоровья. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецких ученых, в ряде средств индивидуальной защиты обнаружены токсичные химикаты.

Так, предварительный анализ выявил следы многих соединений, использование которых находится под запретом. В частности, представляющий опасность как для здоровья, так и для окружающей среды формальдегид.

Издание обращает внимание, что производства одноразовых масок для широкой аудитории регулируется не так строго по сравнению с СИЗ медицинского класса.

Газета приводит данные тестов, которые провел директор Гамбургского института окружающей среды, профессор Михаэль Браунгар. Он исследовал маски, ношение которых привело к развитию сыпи у некоторых людей, и обнаружил вещества формальдегид, анилин и кобальт.

«Мы вдыхаем химический коктейль, который не исследовали на токсичность или долгосрочное воздействие на здоровье», - пояснил ученый.

В свою очередь, доктор Дитер Зедлак в Аугсбурге нашел не только формальдегид, но и следы фторуглеродов, токсичных для здоровья человека. Ученый признал, что концентрация этих веществ (16 мг/кг) считается безопасной, однако, по мнению ученого, когда такой предмет располагается в нескольких миллиметрах ото рта человека, уровень воздействия со временем переходит предел безопасности.

Оба исследователи признали, что данные проведенных им тестов не позволяют сделать вывод об опасности масок для лица, однако являются поводом уделить особое внимание этому вопросу.