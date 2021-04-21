Вы делали это неправильно: врач назвала верный способ есть апельсины

Апельсины – полезный фрукт, который помогает восстанавливать сосуды и приходить в себя после вирусных заболеваний. Однако употреблять их нужно правильно, чтобы избежать вреда и получить максимальную пользу. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Эксперт отметила, что апельсины действительно обладают огромным количеством полезных свойств и напомнила о высоком содержании витамина С в них. В одном свежем апельсине может содержаться две суточных дозы этого витамина, крайне полезного для выздоравливающих людей.

Также эти цитрусовые богаты витамином B, незаменимым для иммунитета и работы сосудов. Есть в них и витамин A, который улучшает кожу и зрение.

Однако многие люди употребляют апельсины не вполне верным образом. Диетолог отметила, что не стоит нарезать эти фрукты ножом или выжимать из них сок. В первом случае вы потеряете часть витамина С, который окислится от ножа. Во втором случае организм в один момент получит огромное количество фруктозы, так как для стакана сока необходимо около пяти целых апельсинов. Такое количество фруктозы даст большую нагрузку на поджелудочную железу.

Оптимальный способ – помыть апельсин и съесть его целиком вместе с «перегородками» и кожурой. Если не хочется есть кожуру, то ее цедру стоит натереть на терке, высушить и добавлять в чай, чтобы не потерять пользу, отметила диетолог.