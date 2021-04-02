«Они умеют ждать»: генерал-лейтенант СВР объяснил, почему молчат соседи Украины с территориальными претензиями

В новой военной стратегии Украины Россия указывается исключительно в качестве «врага и противника». На вопрос о том, почему «почетный» статус достался именно РФ, а не Румынии, Венгрии или Польше, которые имеют к Украине территориальные претензии, ответил в студии программы «Между тем» на «Звезде» генерал-лейтенант СВР РФ в отставке и кандидат исторических наук Леонид Решетников. По его словам, украинские соседи просто готовы к ожиданию.

«Эти страны понимают, что те территориальные претензии или мечтания, которые у них есть, могут реализоваться совершенно спокойно, без военных действий или конфликтов. Они знают, что Украина как таковая - недолговечное государство, она долго не протянет», - заявил Решетников.

Он отметил, что страны с претензиями просто «умеют ждать и умеют работать». Решетников подчеркнул, что в Закарпатье и на западе Украины много граждан Венгрии, а на Буковине - Румынии.

«Они понимают, что, если возникнет кризис, военный или политический, эти районы могут сами спокойно перейти в состав этих государств. Народ не хочет войны, но создается такая обстановка, что люди начинают жить в предвоенной или военной атмосфере», - сказал Решетников.

Смотрите полное интервью с ним в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда». Речь в нем идет о том, как Верховная рада Украины намерена официально переквалифицировать гражданскую войну на Донбассе в конфликт между Украиной и Россией и как Киев окончательно блокирует выполнение Минских соглашений, где сторонами конфликта определены Украина и непризнанные республики ДНР и ЛНР.