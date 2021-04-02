Лещенко оценил состояние здоровья модельера Зайцева

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал «Звезде» о состоянии здоровья модельера Вячеслава Зайцева. По словам исполнителя, во время празднования своего 83-летия кутюрье «находился в забытьи».

«В забытьи находился. Он уже плохо себя чувствует», - сказал Лещенко.

По словам Лещенко, Зайцева хотят использовать какие-то люди, и сейчас в этой ситуации уже пытаются разобраться.

Инцидент вокруг модельера разгорелся после того, как стало известно, что организаторы мероприятия продавали билеты посторонним Зайцеву людям.