Два самолета столкнулись на стоянке в аэропорту Сургута: видео последствий
Члены экипажей и пассажиры отсутствовали на момент столкновения. Пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
В аэропорту Сургута произошло столкновение двух самолетов ATR-72 авиакомпании «ЮтЭйр» и ЯК-40 авиакомпании «Скол».
По предварительным данным, при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, который находился с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение в сторону ЯК-40. Члены экипажей и пассажиры отсутствовали на момент столкновения. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, прилегающей территории а также воздушных судов. В настоящий момент опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.