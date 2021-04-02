Два самолета столкнулись на стоянке в аэропорту Сургута: видео последствий

В аэропорту Сургута произошло столкновение двух самолетов ATR-72 авиакомпании «ЮтЭйр» и ЯК-40 авиакомпании «Скол».

По предварительным данным, при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, который находился с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение в сторону ЯК-40. Члены экипажей и пассажиры отсутствовали на момент столкновения. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, прилегающей территории а также воздушных судов. В настоящий момент опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.