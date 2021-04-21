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Песков: Москве и Минску нужно привыкнуть к жизни при внешней угрозе

Олеся Степакова
22:55 21.04.2021
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что практика навязывания своей воли одними государствами другим на современной международной арене перерастает в нечто гораздо более опасное. Так, это уже обернулось попыткой организации госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Песков: Москве и Минску нужно привыкнуть к жизни при внешней угрозе
© Фото: flickr
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы.

«Уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны», – сказал представитель Кремля телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что лишь считанные единицы стран способны и могут достойно давать отпор враждебной политике.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что практика навязывания своей воли одними государствами другим на современной международной арене перерастает в нечто гораздо более опасное. Так, это уже обернулось попыткой организации госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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