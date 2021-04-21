В стране и мире Песков: Москве и Минску нужно привыкнуть к жизни при внешней угрозе Олеся Степакова Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что практика навязывания своей воли одними государствами другим на современной международной арене перерастает в нечто гораздо более опасное. Так, это уже обернулось попыткой организации госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. © Фото: flickr Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. «Уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны», – сказал представитель Кремля телеканалу «Беларусь 1». Он добавил, что лишь считанные единицы стран способны и могут достойно давать отпор враждебной политике. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что практика навязывания своей воли одними государствами другим на современной международной арене перерастает в нечто гораздо более опасное. Так, это уже обернулось попыткой организации госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика