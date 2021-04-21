Опубликованы кадры с места пожара в историческом здании в центре Москвы

Опубликовано видео с места пожара в историческом здании 1931 года постройки на Пятницкой улице в центре Москвы. Как следует из кадров, пострадала крыша здания.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По состоянию на 22.10 мск пожар был ликвидирован.

Загоревшееся здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули около тридцати человек. Сейчас эвакуированные люди временно размещены в автобусах.