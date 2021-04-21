В Госдепе отреагировали на высылку американских дипломатов из РФ

США получили «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов, объявленных персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главу Госдепа Неда Прайса.

«Посол Салливан пока в Москве», – уточнил Прайс, добавив, что дипломат планирует вернуться в США на этой неделе.

По словам главы Госдепа, дипломаты посольства США в Москве в среду встречались с российскими представителями и обсудили, в том числе, контрмеры России на последние американские санкции.

Ранее десять сотрудников посольства США в РФ были объявлены персонами нон грата. Как уточняется, дипломаты должны будут покинуть территорию России до 22 мая.

Такие меры в отношении сотрудников американского дипломатического представительства были приняты в ответ на недружественные действия со стороны Штатов, заявили в МИД. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что дальнейшие ответные шаги на санкционную политику США последуют в ближайшее время.