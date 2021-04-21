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В Госдепе отреагировали на высылку американских дипломатов из РФ

Олеся Степакова
21:50 21.04.2021
Ранее десять сотрудников посольства США в России были объявлены персонами нон грата. Как уточняется, дипломаты должны будут покинуть территорию России до 22 мая.
В Госдепе отреагировали на высылку американских дипломатов из РФ
© Фото: pixaaby
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США получили «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов, объявленных персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главу Госдепа Неда Прайса.

«Посол Салливан пока в Москве», – уточнил Прайс, добавив, что дипломат планирует вернуться в США на этой неделе.

По словам главы Госдепа, дипломаты посольства США в Москве в среду встречались с российскими представителями и обсудили, в том числе, контрмеры России на последние американские санкции.

Ранее десять сотрудников посольства США в РФ были объявлены персонами нон грата. Как уточняется, дипломаты должны будут покинуть территорию России до 22 мая.

Такие меры в отношении сотрудников американского дипломатического представительства были приняты в ответ на недружественные действия со стороны Штатов, заявили в МИД. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что дальнейшие ответные шаги на санкционную политику США последуют в ближайшее время.

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