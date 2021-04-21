Координационные штабы РФ и Сирии призвали мир обратить внимание на американскую оккупацию в САР

На данный момент работа межведомственных координационных штабов России и Сирии позволила вернуть в места избранного проживания более двух миллионов сирийцев. Об этом говорится в совместном заявлении руководителя координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаила Мизинцева и министра муниципального управления САР Хусейна Махлюфа.

Основной поток возвращающихся граждан республики идет через пункты пропуска на границе между Сирией и Ливаном. С начала этого года из Ливана вернулось более 17 тысяч сирийских беженцев.

Другой пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией все еще закрыт из-за давления, которое оказывают власти США. Сирийское правительство прилагает максимум усилий для преодоления всех препятствий процессу возвращения беженцев, что в данный момент является национальным приоритетом.

«Серьезный ущерб сирийской экономике наносит незаконная оккупация США и их союзниками обширных территорий Сирии, где расхищаются природные ресурсы, принадлежащие сирийскому народу. Ими организованы лагеря для внутренне перемещенных лиц, своими порядками напоминающие места заключения. Гуманитарные организации практически лишены туда доступа», - отмечается в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов.

Также главы штабов призвали мировое сообщество осудить США за незаконную оккупацию и санкции, из-за которых ситуация в Сирии ухудшается, не смотря на отсутствие активных боевых действий. Действия Штатов также политизируют гуманитарное взаимодействие в республике, что осложняет получение сирийским народом международной гуманитарной помощи.