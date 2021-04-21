Шульгин назвал «черным днем» в истории ОЗХО приостановку прав Сирии

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин назвал «черным днем» в истории ОЗХО принятие резолюции об ограничении прав и привилегий Сирии. По мнению российского дипломата, рано или поздно правда о событиях в республике станет общеизвестной.

«Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО. Очень жаль, что организация превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником. На этот раз — над Сирией», — заявил он в ходе конференции государств-участников.

Постпред РФ считает, что принятие данной резолюции в ОЗХО свидетельствует о том, что нормы международного права нарушаются в угоду целей определенных государств.

«История так или иначе расставит все по своим местам. И тогда за свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые его поддержали», — сказал Шульгин.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, в ОЗХО был принят проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.