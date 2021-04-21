Послание президента Федеральному Собранию: как Путин оценил развитие Вооруженных сил РФ

К вопросам внешней политики и безопасности президент России Владимир Путин обратился в финале послания Федеральному Собранию. Глава государства подчеркнул, что Москва не склонна сжигать мосты, но организаторы любых провокаций в отношении нашей страны об этом сильно пожалеют. Как лидер в создании боевых систем нового поколения и ядерных сил, Россия предлагает партнерам конструктивный диалог о бесконфликтном существовании на основе уравнения безопасности.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - заявил глава государства.

Напомним, что в 2018 году в ходе послания были показаны новинки вооружения. С тех пор это оружие уже поступило в войска. На боевом дежурстве - новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит в конце 2022 года.

«Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой “Кинжал”, кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, “Кинжал” и ракетами “Калибр”. На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты “Циркон”. В полном соответствии с планами развития Вооруженных Сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая “Посейдон”, “Буревестник” и другие системы», - сказал Путин.

Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности.

«Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которая охватывала бы не только традиционные стратегические вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, – но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения», - сказал глава государства.

Доля новейших и современных вооружений в войсках по словам президента должна постоянно расти.

«Что касается обороны, мы последовательно, поступательно двигаемся к совершенствованию Вооруженных сил. Путин отметил, что Россия является лидеров по гиперзвуковым системам. Уровень оснащенности превысит 76%, а в ядерных выше 88%, нам есть чем ответить»,- заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

В войсках увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На боевое дежурство в ближайшее время будут поставлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил: испытания завершатся до конца года. Идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами. Россия является лидером в создании боевых систем нового поколения и предлагает партнерам еще раз обсудить вопросы связанные с обеспечением глобальной стабильности.

«Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха», - отметил Путин.

Благодаря профессионализму российских военных удается тушить вспыхивающие пожары региональных конфликтов, которые угрожают глобальной безопасности. Россия страна «не играет мускулами» на мировой арене, но готова реагировать, когда речь идет о национальных интересах.

«Президент достаточно откровенно сказала, что не надо нас тревожить и провоцировать, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. У нас есть все возможности и все способности защитить свою страну и наших граждан, если в этом будет необходимость», - заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В своем послании президент заявил и о необходимости дальнейшего совершенствования системы военного образования и поблагодарил всех военных, которые принимают участие в борьбе с пандемией коронавируса. В соответствии с указанием Шойгу, обращение президента транслировалась для личного состава армии и флота в частях всех военных округов, военных вузах и даже на полигонах, где сейчас проходят учения.