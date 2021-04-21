Обесточено восемь трансформаторов: ВСУ продолжают обстреливать Донбасс

В ДНР заявляют о гибели двух военнослужащих в результате новых обстрелов украинской армии. Сегодня, во вторую годовщину победы на выборах Владимира Зеленского, обещавшего прекратить войну, Донбасс обстреляли как минимум четыре раза.

О силе этого взрыва в жилом дворе Горловки можно судить по тому, что осталось от стен. Под утро с позиций ВСУ сюда прилетела мина. Обошлось без жертв. Однако о спокойном сне здесь лишь мечтают – ведь обстрелы не прекращаются. Только за последние сутки украинские силовики выпустили 53 снаряда сразу по нескольким мирным поселкам.

Во время последнего, в поселке Горловка было обесточено восемь трансформаторов. ВСУ часто бьют целенаправленно по объектам инфраструктуры.

Тем временем, по всей Украине полным ходом идет подготовка батальонов территориальной обороны и проверка боеспособности армии. К линии соприкосновения, продолжают подтягивать тяжелую военную технику. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали прибытие еще 30 новых гаубиц ВСУ.

Кроме того, Зеленский подписывает закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов, и обращается к нации, буквально призывая всех быть готовыми встать под ружье.

«И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет», – сказал президент Украины.

Военно-транспортные самолеты НАТО продолжают прибывать в Киев. На передовой в Донбассе замечены «западные» инструкторы, а сам Зеленский в Турции договорился о покупке новейших беспилотников «Bayraktar». Официально в Стамбуле не считают эту сделку агрессивной.

«Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это», – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Вот только во время визита Зеленского, Эрдоган заверил его, что турки не признают Крым российским.

«Турецко-украинские отношения можно расценивать, как конструктивные, как отношения достаточно близких партнеров по целому ряду направлений, в том числе, и связанных с военно-техническим сотрудничеством», – отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Сегодня, что примечательно, ровно два года с победы Зеленского во втором туре президентской компании, но прекращение огня в Донбассе и выполнение минских соглашений остались лишь обещаниями из его предвыборной компании, как и сохранение свободы слова.

«Зеленский на этом пути – самое большое разочарование за два года. Он не принес ни мир в наше государство, ни стабильность. Уничтожил полностью все, что не было уничтожено еще при Порошенко. И, самое страшное, что начал вмешиваться в работу судов. Мы летим в пропасть», – сказал глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.

В МИД РФ заявляют, что Москва пока не планирует созывать срочное заседание Совбеза ООН по Донбассу, и призывают Украину вернуться к выполнению минских соглашений.

В Киеве по-прежнему продолжают обвинять Кремль, называя военные учения у западных границ России агрессией по отношению к Украине.