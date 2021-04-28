Московские сюрпризы: как в НКВД готовились к возможному захвату столицы немцами

Великая Отечественная была войной на выживание. Поражение в ней означало смерть не только государства, но и народа – по крайней мере, рассчитывать на возвращение в прежнюю «весовую категорию» численности, культуры и влияния на мировые дела бы не приходилось точно. И такую войну можно было вести исключительно до конца и только решительными методами. Гипотетическая потеря столицы не значила бы конца войны – сопротивление продолжалось бы любыми доступными средствами. В том числе, и в самой столице, несмотря на оккупацию – благо, немцам, на случай захвата Москвы, приготовили целый ряд очень неприятных сюрпризов.
Мины с часовым механизмом
Начавшаяся летом 1941 года была беспрецедентной по уровню сложности, тяготам и количеству задействованных сил. Красная армия была вынуждена отступать под ударами превосходящего противника, что неизбежно оборачивалось оставленными врагу населенными пунктами – в том числе, и крупными.
Но результатом этих неудач был большой опыт минирования. В обреченных на оккупацию населенных пунктах, когда на это оставалось время, выбирались общественные здания, в которых, скорее всего, расположатся немцы. Там закладывались мощные заряды, для надежности заливавшиеся бетоном. Таймер тикал дни, а иногда и недели, после чего взрывчатка срабатывала, а дом взлетал на воздух вместе со всеми, кто там находился.
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