Вопросы истории Московские сюрпризы: как в НКВД готовились к возможному захвату столицы немцами Тимур Шерзад Минирование зданий, тайные склады с оружием и диверсионные группы. © Фото: Sherl, Globallookpress Советские зенитчики на страже московского неба Читайте нас на: Великая Отечественная была войной на выживание. Поражение в ней означало смерть не только государства, но и народа – по крайней мере, рассчитывать на возвращение в прежнюю «весовую категорию» численности, культуры и влияния на мировые дела бы не приходилось точно. И такую войну можно было вести исключительно до конца и только решительными методами. Гипотетическая потеря столицы не значила бы конца войны – сопротивление продолжалось бы любыми доступными средствами. В том числе, и в самой столице, несмотря на оккупацию – благо, немцам, на случай захвата Москвы, приготовили целый ряд очень неприятных сюрпризов. Мины с часовым механизмом Начавшаяся летом 1941 года была беспрецедентной по уровню сложности, тяготам и количеству задействованных сил. Красная армия была вынуждена отступать под ударами превосходящего противника, что неизбежно оборачивалось оставленными врагу населенными пунктами – в том числе, и крупными. Но результатом этих неудач был большой опыт минирования. В обреченных на оккупацию населенных пунктах, когда на это оставалось время, выбирались общественные здания, в которых, скорее всего, расположатся немцы. Там закладывались мощные заряды, для надежности заливавшиеся бетоном. Таймер тикал дни, а иногда и недели, после чего взрывчатка срабатывала, а дом взлетал на воздух вместе со всеми, кто там находился. Немецкая кирха в Старосадском переулке (фотография начала XX века) должна была взлететь на воздух с офицерами вермахта во время какой-нибудь из воскресных служб Только у минирования Москвы была своя специфика. Предполагалось, что немцы просто не смогут обойти такую ситуацию, как овладение советской столицей, и обязательно проведут какие-нибудь торжественные мероприятия, чтобы это отметить. Поэтому места для закладки бомб выбирались соответствующие – сцена и ложи в Большом театре, ресторан в гостинице «Метрополь», немецкая кирха в Старосадском переулке. Также предполагалось взорвать заводы, имеющие промышленное и военное значение – допустить, чтобы немцы наладили в московских мощностях производство военной продукции, было нельзя. Закладки в парках Беспокоить потенциальных оккупантов планировали не только бомбами с часовыми механизмами. Активно планировались действия диверсионных групп, которые должны были уничтожать инфраструктуру, технику и живую силу противника. Прежде всего, следовало создать скрытые запасы – чтобы будущим диверсантам попросту было, чем воевать. Наиболее удачным местом для скрытых «закладок» были парки – оттуда было легче незаметно извлечь необходимое. Документы НКВД показывают, что именно зарывалось в московских парковых массивах. Вот, например, Измайловский парк – там, например, было скрытно заложено 125 килограммов тола в 5 ящиках, 40 метров бикфордова шнура, 60 капсюльных и 20 электрических детонаторов. Два дня спустя туда добавилось 48 литровых бутылок и коробка серной кислоты. Позже к этому добавились револьверы с патронами и еще больше взрывчатки. Город готовился не только в диверсиям, но и к обороне Отдельным плюсом района в отчете было отмечено его расположение – в 1941 году Измайловский парк представлял собой большой лесной массив, продолжение которого выходило аж в Московскую область. Что, опять-таки, открывало возможности скрытно туда подобраться. Еще лучше был тот факт, что парк пересекал 6 больших проспектов – попасть из него незамеченным в город тоже было не очень сложно. Не все пряталось где-то далеко – какие-то средства борьбы выдавались диверсионным группам прямо на руки. Отдельно выделялись немецкие пистолеты – предполагалось, что к ним будет проще найти патроны. Имелись и совсем экзотические вещи – например, «пишущие» ручки, стрелявшие патронами или ампулами. Или пищевые яды. Уделяли внимание и денежным средствам для покупки необходимого или подкупа нужных лиц. Так, например, диверсионно-боевому отряду «З.Р.» (3 подгруппы по 3 человека) выдали 500 тысяч рублей, 180 золотых монет, а также много всякой всячины – золотых часов, колец и цепочек – для бартерной торговли в оккупированном городе. Организованное подполье Но главным богатством диверсионных планов НКВД в Москве были люди. Большой город давал широкие возможности для того, чтобы там скрыться – надо было только проявить творчество. И чекисты его проявляли. Так, например, диверсионной группой «Дальневосточники» руководил агент «Леонид», который «партизанил» еще против японцев в Дальневосточной республике. Еще интереснее была группа «Старики», маскировавшаяся под пенсионеров. Их опыт был еще больше и насыщеннее – это были бывшие активные эсеры и анархисты. Или, например, группа «Семейка» из священника и его жены – тоже хорошее прикрытие. К счастью, Москву от немцев все-таки удалось отстоять, и воплощения изобретательные планы все-таки не получили Были подготовлены десятки групп, сотни человек. Их миссия, кстати, не заканчивалась бы в случае возвращения Москвы обратно – законспирированные диверсанты должны были отходить вместе с немцами и лояльными им коллаборационистами, и продолжать вредить врагу уже за пределами столицы. К счастью все эти планы так и остались на бумаге. Стартовавшее в декабре 1941 года контрнаступление Красной армии отбросило немцев от столицы, и город так и не стал ареной уличных боев и диверсий против оккупантов. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © Анатолий Гаранин, РИА Новости © Russian Look, Globallookpress В ДPУГИХ CMИ Загрузка... 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