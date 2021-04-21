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Водонаева попала в больницу с микроинсультом

Олеся Степакова
17:00 21.04.2021
По словам телеведущей, причиной проблем со здоровьем стали частые перелеты, стресс, забота о семье, а также учеба в МГУ.
Водонаева попала в больницу с микроинсультом
© Фото: alenavodonaeva, Instagram
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Сейчас Алена Водонаева лежит в отделении неврологии и врачи ее тщательно обследуют. Об этом телеведущая написала в своем Instagram.

«Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую. Мне просто не хватает времени восстановиться, выспаться, иногда поесть», – написала она в посте.

Телеведущая раскритиковала за халатность сотрудницу больницы, которая ставила ей капельницу без перчаток. Водонаева также поблагодарила своих подписчиков за поддержку и добрые слова.

© alenavodonaeva, Instagram
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