Водонаева попала в больницу с микроинсультом

Сейчас Алена Водонаева лежит в отделении неврологии и врачи ее тщательно обследуют. Об этом телеведущая написала в своем Instagram.

«Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую. Мне просто не хватает времени восстановиться, выспаться, иногда поесть», – написала она в посте.

Телеведущая раскритиковала за халатность сотрудницу больницы, которая ставила ей капельницу без перчаток. Водонаева также поблагодарила своих подписчиков за поддержку и добрые слова.