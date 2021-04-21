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Песков рассказал о банковских вкладах Путина

Анна Назайкина
16:51 21.04.2021
В 2020 году президент РФ задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей.
Песков рассказал о банковских вкладах Путина
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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У президента РФ Владимира Путина есть банковские вклады. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков «Комсомольской правде».

По словам представителя Кремля, автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф», которые задекларировал глава государства, наиболее вероятно, находятся на хранении в гараже.

«Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он "Волгой" пользовался пару раз, но это было достаточно давно - то, что я видел. Он на "Волге" кажется Буша (Джорджа, экс-президент США) катал, а прицеп "Скиф" - мне не известно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать», - объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что в 2020 году российский президент задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей - это почти на 270 тысяч больше, чем его заработок в 2019 году, что следует из декларации о доходах.

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